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Хейли назвала вмешательство РФ в выборы в США военными действиями

Пятница, 20 октября 2017, 04:12

Попытка России повлиять на американские выборы является военными действиями против США.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на конференции в Нью-Йорке, пишет DW.com.

"Когда какая-либо страна может прийти и вмешаться в выборы в другой стране, это называется военными действиями", - подчеркнула Хейли.

Она заявила, что Москва совершала аналогичные действия и в других странах, в частности, во время выборов во Франции.

"Они делают это везде. Это их новое оружие", - добавила постпред Соединенных Штатов при ООН.

Как известно, в США продолжается расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Москву обвиняют в кибератаках и попытках оказать влияние на решение американцев с помощью социальных сетей и подконтрольных СМИ.

Делом о вмешательстве РФ занимаются специальный прокурор Роберт Мюллер, а также комитеты по разведке нижней и верхней палат Конгресса США.

Темы: СШАРосcияООН
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