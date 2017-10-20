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Путін: Пам'ятник Петлюрі у Вінниці поставив не український народ

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 05:41

Президент РФ Володимир Путін вважає, що пам'ятник отаману УНР Симону Петлюрі у Вінниці встановили всупереч волі українців.

Про це російський президент заявив в ході засідання клубу "Валдай" в Сочі, передає "РИА Новости".

"Зараз встановили пам'ятник Петлюрі - це людина нацистських поглядів, антисеміт, який винищував євреїв під час війни", - повторив Путін штампи радянської пропаганди.

При цьому він заявив, що це дії уряду, а не народу України.

"Це не український народ робить, це все робиться з подачі відповідних правлячих структур. Чому ж ви мовчите?", - здивувався президент РФ.

Про те, що Петлюра намагався припинити хвилю антиєврейських погромів, Путін нібито не знає.

Як повідомлялося, 14 жовтня у Вінниці на честь Дня захисника України відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам'ятника головному отаману УНР Симону Петлюрі.

Пам'ятник зроблений місцевим скульптором Володимиром Оврахом на замовлення вінницького мецената Сергія Капусти.

Теми: Путінпропагандаісторія
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