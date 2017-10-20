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Путин: Памятник Петлюре в Виннице поставил не украинский народ

Пятница, 20 октября 2017, 05:41

Президент РФ Владимир Путин считает, что памятник атаману УНР Симону Петлюре в Виннице установили вопреки воли украинцев.

Об этом российский президент заявил в ходе заседания клуба "Валдай" в Сочи, передает "РИА Новости".

"Сейчас установили памятник Петлюре — это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны", - повторил Путин штампы советской пропаганды.

При этом он заявил, что это действия правительства, а не народа Украины.

"Это не украинский народ делает, это все делается с подачи соответствующих правящих структур. Почему же вы молчите?", — удивился президент РФ.

О том, что Петлюра пытался прекратить волну антиеврейских погромов, Путин якобы не знает.

Как сообщалось, 14 октября в Виннице в честь Дня защитника Украины состоялось торжественное открытие первого в Украине памятника главному атаману УНР Симону Петлюре.

Памятник сделан местным скульптором Владимиром Оврахом по заказу винницкого мецената Сергея Капусты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинпропагандаистория
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