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Доба в АТО: 15 обстрілів, ЗСУ 9 разів відкривали вогонь у відповідь

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 07:29

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. 

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького. 

На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового. 

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя. 

Як зазначається, Збройні Сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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