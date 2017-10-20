Сутки в АТО: 15 обстрелов, ВСУ 9 раз открывали огонь в ответ

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом российско-оккупационные группировки уменьшили количество обстрелов, но и далее основная активность врага фиксируется на Донецком направлении.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с 19 часов и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

На Приморском направлении пророссийские наемники, вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутового.

На Луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Счастья.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие.