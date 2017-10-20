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Незабаром запустять електронну взаємодію між держреєстрами

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 10:31

За кілька тижнів Державне агентство з питань електронного урядування завершить важливий етап впровадження Єдиної системи електронної взаємодії між державними реєстрами.

Вона почне діяти в Україні ще до кінця 2017 року, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Система створена на основі одного з кращих світових рішень – розробленої та вже понад 15 років успішно працюючої в Естонії ефективної та безпечної програми інтероперабельності", – зазначив він.

"Впровадження системи дозволить забезпечити дистанційний та оперативний доступ громадян до якісних адміністративних послуг. Тож українцям втричі менше доведеться звертатися до державних органів влади і бігати по кабінетам, щоб зібрати необхідні довідки", – наголосив Гройсман.

За словами прем’єра, система електронної взаємодії також дасть можливість державним інституціям швидко та безпечно обмінюватися необхідними даними, що стане дієвим запобіжником корупції.

"До кінця року ми забезпечимо е-взаємодію між 10-15 основними державними реєстрами України. Зараз ведеться доопрацювання технічних деталей", – зазначив Гройсман.

"Ще одне важливе завдання – відбір найбільш влучної назви, що стане символом е-реформи в Україні. І до цього процесу може долучитися кожен охочий", – додав він..

Теми: технологіїінтернетКабінет міністрівГройсман
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