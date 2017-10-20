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Вскоре запустят электронное взаимодействие между госреестрами

Пятница, 20 октября 2017, 10:31

Через несколько недель Государственное агентство по вопросам электронного управления завершит важный этап внедрения Единой системы электронного взаимодействия между государственными реестрами.

Она начнет действовать в Украине еще до конца 2017 года, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Система создана на основе одного из лучших мировых решений – разработанной и уже более 15 лет успешно работающей в Эстонии эффективной и безопасной программы интероперабельности", – отметил он.

"Внедрение системы позволит обеспечить дистанционный и оперативный доступ граждан к качественным административным услугам. Поэтому украинцам втрое меньше придется обращаться в государственные органы власти и бегать по кабинетам, чтобы собрать необходимые справки", – отметил Гройсман.

По словам премьера, система электронного взаимодействия также даст возможность государственным институтам быстро и безопасно обмениваться необходимыми данными, станет действенным предохранителем коррупции.

"До конца года мы обеспечим электронной взаимодействие между 10-15 основными государственными реестрами Украины. Сейчас ведется доработка технических деталей", – отметил Гройсман.

"Еще одна важная задача – выбор наиболее точного названия, которое станет символом электронной реформы в Украине. И к этому процессу может присоединиться каждый желающий", – добавил он.

Темы: технологииинтернетКабинет министровГройсман
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