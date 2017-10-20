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Гройсман пропонує не "тягнути під ялинку" з бюджетом

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 12:43

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає парламент якнайшвидше ухвалити законопроект про державний бюджет України на 2018 рік.  

Про це він заявив під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

Різні "страшилки" прем’єр назвав вигадками.

"Ми маємо брати лідерство на міжнародних ринках, ми маємо наситити Україну українською якісною продукцією, у нас роботи з вами багато, яку ми можемо зробити – і Україна стане абсолютно незалежною і сильною країною", – зазначив він.

"Нам потрібно поставити крапку і знищити корупцію в державних компаніях. Давайте вперше за 26 років створимо абсолютно правильне законодавство щодо публічної, прозорої і якісної приватизації нестратегічних підприємств України", – сказав Гройсман.

"Ну, скільки ми з вами будемо терпіти цих хабарників – і не відомо, хто їх там кришує ще з різних інституцій влади? Годі їм заробляти на державному майні. На державному майні мають заробляти українці", – заявив він.

Тоді, за словами Гройсмана, за декілька років відбудеться масштабне економічне зростання.

"Нам треба ухвалити бюджет на 2018 рік. Я пропоную, щоб ми це зробили якомога швидше. Що нам тягнути під ялинку? Уряд вніс його (проект) ще в вересні, ми його якісно опрацювали з фракціями", – заявив прем’єр.

"Чого нам тягнути, коли там передбачено майже 165 мільярдів на українську оборону, із них 16,5 мільярдів на оновлення озброєння? Весь промисловий комплекс отримає роботу, замовлення", – додав він.

Глава уряду закликав підтримати аграрний сектор.

"Після голосування за бюджет буде програма, коли за 0% фермери зможуть мати кошти на будівництво нових ферм, нових молочно-товарних комплексів. На розвиток поголів'я (худоби) виділяємо 2 мільярди гривень. Ми утворили разом із фермерами програму розвитку фермерства – це 1 мільярд", – повідомив Гройсман.

"Ми масштабно робимо – 45 мільярдів – будівництво українських доріг. Доріг стане в рази більше наступного року!", – пообіцяв він

"Зберігається децентралізація, підвищення соціальних стандартів для вчителів, підтримка школи, підтримка охорони здоров'я, безкоштовні ліки. Я можу перераховувати вам ще дуже багато тих системних важливих речей, які будуть змінювати країну", – додав прем’єр.

Олена Рощенко, УП

Теми: ГройсманВерховна Радабюджетсільське господарствоприватизація
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