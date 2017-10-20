Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункт пропуску "Золоте" знову не відкрився

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:38

У п'ятницю вкотре не вдалося відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду в місті Золоте Попаснянського району.

Про це повідомив телефоном заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає Укрінформ.

"Ми зі свого боку КПВВ відкрили о сьомій годині ранку, однак перехід і сьогодні не запрацював. Та сторона відмовилась пропускати людей і автомобілі. Офіційних роз’яснень від "ЛНР" не надходило", - зазначив він.

"Але представники ОБСЄ повідомили, що на пункті пропуску з того боку лінії розмежування не готова інфраструктура. Кажуть, працювати він почне десь всередині листопада", - сказав Клименко.

Уповноважений з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко повідомляла, що "КПВВ "Золоте"... днями буде відкрите". Місцева влада, зокрема керівник Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун, називали точну дату: 20 жовтня.

Як відомо, КПВВ у Золотому з боку підконтрольної Україні території уперше був відкритий у березні 2016 року, але бойовики тоді оголосили це відкриття провокацією.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: