Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Открытие пункта пропуска "Золотое" вновь сорвано

Пятница, 20 октября 2017, 13:38

В пятницу в очередной раз не удалось открыть контрольный пункт въезда-выезда в городе Золотое Попаснянского района.

Об этом сообщил по телефону заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Укринформ.

"Мы со своей стороны КПВВ открыли в семь часов утра, однако переход и сегодня не заработал. Та сторона отказалась пропускать людей и автомобили. Официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало", - отметил он.

"Но представители ОБСЕ сообщили, что на пункте пропуска с той стороны линии разграничения не готова инфраструктура. Говорят, работать он начнет где-то в середине ноября", - сказал Клименко.

Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщала, что "КПВВ" Золотое "... на днях будет открыт".

Местные власти, в частности руководитель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун, называли точную дату: 20 октября.

Как известно, КПВВ в Золотом со стороны подконтрольной Украины территории впервые был открыт в марте 2016 года, но боевики тогда объявили это открытие провокацией.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: