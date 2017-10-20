На вихідних в Україні значно похолодає

Найближчої доби 21 жовтня погоду України визначатиме поле підвищеного тиску і помірно-тепле повітря, на заході країни пройдуть дощі.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



У більшості областей країни – без опадів, лише в західній частині вдень очікується невеликий, у Карпатах помірний дощ. У більшості областей, крім північних, вночі та вранці туман.



Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, в південній частині до 12°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу; вдень 9-14°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.



У Києві в суботу без опадів. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 жовтня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 21,9 градусів тепла в 1935 році, найнижча вночі на позначці 6,7 градусів морозу в 1994 році.



У неділю, 22 жовтня, вночі в Україні місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.



В цей день очікується значне зниження температури: у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; в південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.



У Києві 22 жовтня вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Також очікується зниження температури: вночі до 2-4° тепла, вдень до 7-9° тепла.