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На выходных в Украине значительно похолодает

Пятница, 20 октября 2017, 15:00

В ближайшие сутки 21 октября погоду Украины будет определять поле повышенного давления и умеренно-теплый воздух, на западе страны пройдут дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В большинстве областей страны – без осадков, лишь в западной части днем ожидается небольшой, в Карпатах умеренный дождь. В большинстве областей, кроме северных, ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части до 12°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 9-14°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1935 году, самая низкая ночью на отметке 6,7 градусов мороза в 1994 году.

В воскресенье, 22 октября, ночью в Украине местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В этот день ожидается значительное понижение температуры: в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 6-11° ; в южной части ночью 5-10° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве 22 октября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Также ожидается понижение температуры: ночью до 2-4° тепла, днем до 7-9° тепла.

Темы: погода
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