Обстрілів на Донбасі минулого тижня було на 45% більше – Хуг

З 9-го до 15 жовтня кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася на 45%.



Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу 20 жовтня, передають "Українські новини".



"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 3 335 порушень режиму припинення вогню, що на 45% більше, ніж позаминулого тижня (2-8 жовтня)", – сказав він.



Hug: 3,335 ceasefire violations last wk, 45% more than prev. wk: This steady growth followed reduction after 25 Aug ceasefire deal #Ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 20, 2017

Хуг повідомив, що місія зафіксувала ще 2 постраждалих цивільних осіб у результаті бойових дій на сході України. Таким чином, з початку 2017 року кількість жертв серед мирного населення зросла з 398 до 400 осіб.

Hug: 2 civilian casualties 9-15 Oct= 400 total in 2017; 20 people @ Novooleksandrivka stuck b/w’n sides’ positions w/ no access to utilities — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 20, 2017



Крім того, в період із 9 до 15 жовтня місія зафіксувала 55 одиниць важкого озброєння з порушенням лінії відводу: зокрема 26 із них – на території, підконтрольній українській владі і 29 – на непідконтрольній.



#OSCE’s Hug: On 9-15 Oct SMM recorded total of 55 weapons in violation of withdrawal lines – 26 in Govt & 29 in non-Govt ctrl areas #Ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 20, 2017

"Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував серед іншої техніки 5 артилерійських установок і 3 гармати "Рапіра" в Новоселівці, яка контролюється так званою "ДНР". Все це озброєння мало бути відведено щонайменше на 25 км від лінії розмежування, але воно не відведено", – зазначив він, цитує "Інтерфакс-Україна".

Hug: On 10 Oct SMM UAV saw 5 artillery & 3 Rapira guns in “DPR”-ctrl Novoselivka, 20 artillery in govt-ctrl Olerksandropil; all in violation pic.twitter.com/TkelLXogsW — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 20, 2017



А в підконтрольному Україні Олександрополі безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував серед іншої техніки 20 артилерійських установок.



"Знову ж таки – це озброєння мало бути щонайменше за 25 км від лінії зіткнення, але воно не відведено", – сказав Хуг.



Крім того, він розповів, що СММ зафіксувала факти зміцнення сторонами своїх вогневих позицій, у деяких місцях – на відстані менше 100 метрів один від одного.



"Всі ці порушення режиму припинення вогню є нічим іншим, як конфліктом млявого протікання, але за більш ніж за 3,5 року ми засвоїли одне: не існує жодної впевненості... Правда в тому, що ніхто не знає, на якій стадії конфлікту ми зараз перебуваємо... Сьогоднішня низька інтенсивність бойових дій може з легкістю перерости у раптове загострення ситуації", – визнав Хуг.



Він зазначив, що "сторони повинні невідкладно вжити заходи" і виконати мінські домовленості для припинення вогню.

Хуг також закликав відновити інфраструктуру до зими.