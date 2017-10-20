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Росія виділить 330 млн рублів на оновлення швейцарського колайдера

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 23:55

Росія виділить із резервного фонду 330 мільйонів рублів на модернізацію детекторів Великого адронного колайдера Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) у Швейцарії.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на офіційний сайт уряду РФ.

"Російська Федерація виділяє частину свого фінансового внеску за умовами проведення робіт", – йдеться у заяві.

Оновлення колайдера заплановано на 2013-2022 роки.

Як відомо, за допомогою детекторів вивчаються процеси зіткнення частинок, які розганяються майже до швидкості світла.

Великий адронний колайдер зупинили в 2013 році, а через два роки запустили знову. Він є найбільшим у світі прискорювачем заряджених частинок.

Теми: РосіяШвейцарія
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