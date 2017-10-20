Россия выделит 330 млн рублей на обновление швейцарского коллайдера

Россия выделит из резервного фонда 330 миллионов рублей на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

"Российская Федерация выделяет часть своего финансового взноса согласно условиям проведения работ", – говорится в заявлении.

Обновление коллайдера запланировано на 2013-2022 годы.

Как известно, с помощью детекторов изучаются процессы столкновения частиц, которые разгоняются почти до скорости света.

Большой адронный коллайдер остановили в 2013 году, а через два года запустили снова. Он является крупнейшим в мире ускорителем заряженных частиц.