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На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми

Субота, 21 жовтня 2017, 01:15

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Всесвітню організацію здоров`я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає масштаби нинішнього спалаху захворювання незвично широкими – ними охоплені два найбільших міста Мадагаскару.

Можливість поширення чуми за межі острова – мала.

Міжнародні гуманітарні організації доставляють у країну антибіотики.

Теми: здоров'я
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