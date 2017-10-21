На Мадагаскаре 94 человека умерли от чумы
Суббота, 21 октября 2017, 01:15
94 человека умерли от легочной чумы на Мадагаскаре.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Всемирную организацию здоровья (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения превысило тысячу и может возрасти.
ОЗ считает масштабы нынешней вспышки заболевания необычно широкими – ими охвачены два крупнейших города Мадагаскара.
Возможность распространения чумы за пределы острова – мала.
Международные гуманитарные организации доставляют в страну антибиотики.