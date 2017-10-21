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ГПУ відправила у суд справу хабарника з НБУ

Субота, 21 жовтня 2017, 11:47

Генпрокуратура направила до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті справу директора одного з департаментів НБУ, головного економіста НБУ та двох їх спільників за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України. 

"Встановлено, що керівник департаменту платіжних систем НБУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через посередників хабаря на загальну суму $35 тисяч  від директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю за реєстрацію в НБУ внутрішньодержавної платіжної системи для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва", - повідомили у прокуратурі. 

У ролі посередників виступали головний економіст вказаної державної установи та двоє фізичних осіб. 

Дії керівника структурного підрозділу НБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, головного економіста вказаної державної установи та одного з посередників за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а також іншого пособника за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як відомо, у лютому 2017 року у ГПУ повідомили, що викрили директора департаменту платіжних систем Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара.

Гроші мали надійти у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.

Директором департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку є Сергій Шацький.

6 лютого Шацького звільнили з-під варти під заставу в 800 тисяч гривень згідно постанови Печерського районного суду Києва.

Українська правда 

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Теми: хабарНБУГенпрокуратура
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