Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ отправила в суд дело взяточника из НБУ

Суббота, 21 октября 2017, 11:47

Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу дело директора одного из департаментов НБУ, главного экономиста НБУ и двух их сообщников по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Установлено, что руководитель департамента платежных систем НБУ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников взятки на общую сумму $35 тыс. от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы для осуществление наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу предприятию соответствующего свидетельства", - сообщили в прокуратуре.

В качестве посредников выступали главный экономист указанной государственного учреждения и двое физических лиц.

Действия руководителя структурного подразделения НБУ квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, главного экономиста указанной государственного учреждения и одного из посредников по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины, а также другого пособника по ч.3 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как известно, в феврале 2017 года в ГПУ сообщили, что разоблачили директора департамента платежных систем Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тысяч долларов взятки.

Взятка должна была поступить в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервіс" и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Директором департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка является Сергей Шацкий.

6 февраля Шацкого освободили из-под стражи под залог в 800 тыс. гривен постановлением Печерского районного суда Киева.

Украинская правда

Темы: взяткаНБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
взятка
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: