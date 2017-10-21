У Мінську відбувся "марш обурених білорусів".

Як повідомляє "Белорусский партизан", раніше один з організаторів акції - колишній політв'язень і екс-кандидат на пост президента Микола Статкевич - поінформував Мінміськісполком про проведення акції протесту, направив повідомлення по електронній пошті і зареєстрував на сайті Мінміськвиконкому.

Ініціатор "Маршу" - Білоруський національний конгрес. Основні вимоги учасників акції - скасування декрету №3 - "про дармоїда", підвищення зарплат і пенсій.

За повідомленням місцевого видання "Наша нива", участь у марші взяли близько 200 демонстрантів.

В ході маршу лунали гасла "Лукашенко, йди! Свободу!", "Живе Білорусь!", Лукашенко закликали не грабувати народ, називали президента країни "Лукашеску" по аналогії з лідером Румунії.

У одного з учасників був плакат "Шура, не будь Януковичем, не намагайтеся пиляти цей золотий батон".

Затримань під час маршу не було.

Після завершення акції Статкевич оголосив присутнім, що наступна велика акція опозиції планується 25 березня 2018 року, на століття проголошення Білоруської Народної Республіки.

На перший "Марш обурених білорусів" 17 лютого Білоруський національний конгрес вивів на вулиці столиці близько 3000 чоловік.

Разом з тим, за повідомленням ЗМІ, в регіонах почалися затримання перед "Маршем обурених білорусів".

"Напередодні акції багато лідерів вуличних протестів були покарані адміністративними арештами: Павло Северинець, Євген Афнагель, Максим Вінярський, заочно засуджений В'ячеслав Сівчик", - зазначає "Белорусский партизан".

За словами глави Білоруської соціал-демократичної партії Ірини Вештард, зокрема затримано голову Мінської обласної організації БСДП Алесz Абрамовича.

"За словами співробітників міліції, активіст переходив вулицю у невстановленому місці. Абрамовича відвезли у Молодечненський психіатричний диспансер з метою перевірки на предмет алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, Абрамович планував їхати до Мінська, щоб взяти участь в акції "Марш обурених білорусів", яка була запланована на 14.00.

За інформацією "Весни", у Молодечно також затримали члена ОГП Геннадія Фаріно. Правозахисний центр повідомляє, що "є ймовірність" затримання члена БНФ Ольги Логвинович, яка не виходить на зв'язок з ранку.

Активіст Олександр Швед заявив, що в Барановичах затриманий "людьми в штатському" член профспілки РЕП Григорій Грік.