В Минске прошел "марш возмущенных белорусов"

В Минске состоялся "марш возмущенных белорусов".

Как сообщает "Белорусский партизан", ранее один из организаторов акции - бывший политзаключенный и экс-кандидат на пост президента Николай Статкевич - проинформировал Мингорисполком о проведении акции протеста, направил сообщение по электронной почте и зарегистрировал на сайте Мингорисполкома.

Инициатор "Марша" - Белорусский национальный конгресс. Основные требования участников акции - отмена декрета №3 - "о тунеядцах", повышение зарплат и пенсий.

По сообщению местного издания "Наша нива", участие в марше приняли около 200 демонстрантов.

В ходе марша звучали лозунги "Лукашенко, уходи! Свободу!", "Жыве Беларусь!", Лукашенко призывали не грабить народ, называли президента страны "Лукашеску" по аналогии с лидером Румынии.



У одного из участников был плакат "Шура, не будь Януковичем, не пилите золотой батон".

Задержаний в ходе марша не было.

После завершения акции 21 октября Статкевич объявил собравшимся, что следующая крупная акция оппозиции планируется 25 марта 2018 года, на столетие провозглашения Белорусской Народной Республики.

На первый "Марш возмущенных белорусов" 17 февраля Белорусский национальный конгресс вывел на улицы столицы около 3000 человек.

Вместе с тем, по сообщению СМИ, в регионах начались задержания перед "Маршем возмущенных белорусов".

"Накануне акции многие лидеры уличных протестов были наказаны административными арестами: Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский, заочно осужденный Вячеслав Сивчик", - отмечает "Белорусский партизан".

По словам главы Белорусской социал-демократической партии Ирины Вештард, в частности задержан глава Минской областной организации БСДП Алесь Абрамович.

"По словам сотрудников милиции, активист переходил улицу в неустановленном месте. Абрамовича отвезли в Молодечненский психиатрический диспансер с целью проверки на предмет алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.

По информации правозащитников, Абрамович собирался ехать в Минск, чтобы принять участие в акции "Марш возмущенных белорусов", которая была запланирована на 14.00.

По информации "Весны", в Молодечно также задержали члена ОГП Геннадия Фарино. Правозащитный центр сообщает, что "есть вероятность" задержания члена БНФ Ольги Логвинович, которая не выходит на связь с утра.

Активист Александр Швед заявил, что в Барановичах задержан "людьми в штатском" член профсоюза РЭП Григорий Грик.