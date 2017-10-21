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АТО: На приморському напрямку поранено військового

Субота, 21 жовтня 2017, 19:19

У суботу в зоні проведення АТО  біля н.п. Богданівка на приморському напрямку поранень зазнав 1 український військовий. 

Про це ввечері 21 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"За останні декілька днів противник зменшив активність, але повного припинення вогню вздовж лінії розмежування немає. Уночі бойовики били з гранатометів та кулеметів біля Старогнатівки на приморському напрямку", - повідомили у штабі.

Також з гранатометів та кулеметів вночі розпочав обстріл сил АТО біля Богданівки, ЗСУ вели вогонь у відповідь

На луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї потрапили позиції ЗСУ біля Кримського, біля Троїцького ворог вів вогонь зі 82-мм мінометів. 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОжертви
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