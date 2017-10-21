АТО: На приморському напрямку поранено військового

У суботу в зоні проведення АТО біля н.п. Богданівка на приморському напрямку поранень зазнав 1 український військовий.

Про це ввечері 21 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"За останні декілька днів противник зменшив активність, але повного припинення вогню вздовж лінії розмежування немає. Уночі бойовики били з гранатометів та кулеметів біля Старогнатівки на приморському напрямку", - повідомили у штабі.

Також з гранатометів та кулеметів вночі розпочав обстріл сил АТО біля Богданівки, ЗСУ вели вогонь у відповідь.

На луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї потрапили позиції ЗСУ біля Кримського, біля Троїцького ворог вів вогонь зі 82-мм мінометів.

Українська правда