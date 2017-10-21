Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: На приморском направлении ранен военный

Суббота, 21 октября 2017, 19:19

В субботу в зоне проведения АТО возле н.п. Богдановка на приморском направлении ранение получил 1 украинский военный.

Об этом вечером 21 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За последние несколько дней противник уменьшил активность, но полного прекращения огня вдоль линии разграничения нет. Ночью боевики били из гранатометов и пулеметов возле Старогнатовки на приморском направлении", - сообщили в штабе.

Также из гранатометов и пулеметов ночью вели обстрел сил АТО возле Богдановки, ВСУ вели огонь в ответ. 

На луганском направлении под огонь из стрелкового оружия попали позиции ВСУ возле Крымского, возле Троицкого враг вел огонь из 82-мм минометов.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: