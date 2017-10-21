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Переможець виборів у Чехії виключив створення проросійської коаліції

Субота, 21 жовтня 2017, 23:17
Переможець виборів у Чехії виключив створення проросійської коаліції

Керівник партії ANO, що здобула переконливу перемогу на виборах в Чехії, заявив що не вестиме переговорів про формування уряду з проросійськими партіями, які також опинилися серед лідерів перегонів.

Про це повідомляє iDnes, цитуючи промову лідера ANO Андрея Бабіша.

Необхідно зауважити, що iDnes є частиною медіахолдингу Бабіша.

Вийшовши до ЗМІ після оголошення попередніх результатів виборів, політик заявив, що у парламенті працюватиме "з усіма політичними силами", однак цей принцип не стосується формування урядової коаліції. За даними iDnes, Андрей Бабіш виключає блокування з комуністами та ультраправою партією SPD.

Як відомо SPD (отримала 10.64%) та компартія (7.76%) є відкрито проросійськими політичними силами. Коаліція за їх участю несла загрозу утворення проросійського уряду.

"Ми – партія для всіх, але ми – проєвропейська партія", - наголосив лідер партії-переможця, що формуватиме уряд Чехії. Він додатково наголосив, що не варто очікувати створення проросійського уряду, попросивши "перестати боятися, що Чеська республіка поверне на Схід".

Як повідомлялося раніше, нині правлячі в Чехії соціал-демократи отримали сенсаційно низький результат на виборах, натомість, серед переможців опинилися партії, члени яких не приховують проросійських сентиментів.

Посол України в Чехії раніше висловив сподівання, що Чехія залишиться проєвропейською та проукраїнською.

Європейська правда

Теми: Чехіявибори
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