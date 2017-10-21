Победитель выборов в Чехии исключил создание пророссийской коалиции

Руководитель партии ANO, получившей убедительную победу в Чехии, заявил, что не будет вести переговоры о формирования правительства с пророссийскими партиями, которые также оказались среди лидеров выборов.

Об этом сообщает iDnes, цитируя речь главы ANO Андрея Бабиша.

Необходимо заметить, что iDnes является частью медиахолдинга Бабиша.

Выйдя к СМИ после объявления предварительных результатов выборов, политик заявил, что в парламенте будет работать "со всеми политическими силами", однако этот принцип не касается формирования правительственной коалиции. По данным iDnes, Андрей Бабиш исключает блокирование с коммунистами и ультраправой партией SPD.

Как известно SPD (получила 10.64%) и компартия (7.76%) являются открыто пророссийскими политическими силами. Коалиция с их участием несла угрозу образования пророссийского правительства Чехии.

"Мы – партия для всех, но мы – проевропейская партия", - подчеркнул лидер партии-победителя, которая будет формировать правительство Чехии. Он дополнительно подчеркнул, что не стоит ожидать создания пророссийского правительства, попросив "перестать боятся, что Чешская республика повернет на Восток".

Как сообщалось ранее, ныне правящие в Чехии социал-демократы получили сенсационно низкий результат на выборах. Между тем, среди победителей оказались партии, члены которых не скрывают пророссийских сантиментов.

Посол Украины в Чехии ранее выразил надежду, что Чехия останется проевропейской и проукраинской.

Европейская правда