Лідер ОУН Коханівський розказав, чому застосував зброю

Стрілянина за участю лідера ОУН Миколи Коханівського, відбулася через давній конфлікт, пов’язаний із примусовим виселенням гуртожитку біля станції метро "Академмістечко".

Про це Коханівський розповів у коментарі 112.ua.

"Я наразі в поліції. Сьогодні вдень я йшов до гуртожитку, до мене причепився такий собі Руслан Качмала, почав погрожувати, принижувати, зав'язалась бійка. Я мав з собою травматичну зброю, він (Качмала) мене бив і залив газом, я змушений був дістати травмат. Трохи мені дісталося. Це давній конфлікт. Вони там виселяють мешканців гуртожитку. Він прямо це робить, а ми їх захищаємо", – зазначив Коханівський.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.