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Лідер ОУН Коханівський розказав, чому застосував зброю

Неділя, 22 жовтня 2017, 00:30

Стрілянина за участю лідера ОУН Миколи Коханівського, відбулася через давній конфлікт, пов’язаний із примусовим виселенням гуртожитку біля станції метро "Академмістечко".

Про це Коханівський розповів у коментарі 112.ua.

"Я наразі в поліції. Сьогодні вдень я йшов до гуртожитку, до мене причепився такий собі Руслан Качмала, почав погрожувати, принижувати, зав'язалась бійка. Я мав з собою травматичну зброю, він (Качмала) мене бив і залив газом, я змушений був дістати травмат. Трохи мені дісталося. Це давній конфлікт. Вони там виселяють мешканців гуртожитку. Він прямо це робить, а ми їх захищаємо", – зазначив Коханівський.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.

Теми: Київбійка
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