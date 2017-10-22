Уряд Мальти пропонує 1 млн євро за відомості про вбивство журналістки

Уряд Мальти запропонував нагороду в 1 млн євро за інформацію, яка допоможе розкрити вбивство мальтійської журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє AFP.

Оголосивши про нагороду, уряд також пообіцяв захистити всіх, хто міг би надати інформацію про вбивство журналістки.

Уряд Мальти заявив, що він "повністю прихильний розслідуванню вбивства" і "притягнення винних до відповідальності".

"Це випадок надзвичайної важливості і вимагає надзвичайних заходів - правосуддя має бути виконано незалежно від вартоті", - йдеться в заяві.

Повідомляється також, що поліція продовжує збір доказів. Слідчі вивчають сигаретні недопалки, знайдені неподалік від місця вибуху, які могла залишити людина, що активувала вибухівку.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.

Згодом стало відомо, що вибуховий пристрій, від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.

Очікується, що десятки тисяч людей вирушать до столиці в неділю на акцію протесту у зв'язку з цим вбивством.