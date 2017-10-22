Власти Мальты предложили 1 млн евро за сведения об убийстве журналистки

Правительство Мальты предложило награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает AFP.

Объявив о награде, правительство также пообещало защитить всех, кто мог бы предоставить информацию об убийстве журналистки.

Правительство Мальты заявило, что оно "полностью привержено расследованию убийства" и "привлечению виновных к ответственности".

"Это случай чрезвычайной важности и требует чрезвычайных мер - правосудие должно быть исполнено независимо от стоимости", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что полиция продолжает сбор улик. Следователи изучают сигаретные окурки, найденный неподалек от места взрыва, которые мог оставить человек, активировавший взрывчатку.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков.

В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.

Позже стало известно, что взрывное устройство, от которого погибла журналистка на Мальте, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.

Ожидается, что десятки тысяч людей отправятся в столицу в воскресенье на акцию протеста в связи с этим убийством.