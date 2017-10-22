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Партія АНО, яка перемогла в Чехії, буде шукати союзників в антиміграційній політиці

Неділя, 22 жовтня 2017, 06:15

Глава руху "Акція незадоволених громадян" (АНО), що переміг на парламентських виборах в Чехії, Андрій Бабіш має намір шукати в інших країнах Євросоюзу підтримку свого політичного курсу.

Про це підприємець і мільярдер заявив в суботу, 21 жовтня, в Празі в інтерв'ю агентству Reuters.

Бабіш наполіг на тому, що партія АНО, яку він очолює, є проєвропейською і готова відігравати активну роль в ЄС.

"Ми повинні підготувати теми, запропонувати Європейській Раді, що ми хочемо змінити. Подвоїти якість продуктів харчування, вирішення проблеми міграції, боротьба з міграцією і інші проблеми", - сказав Бабіш.

"У нас, звичайно ж, є союзник в Австрії, Курц (Себастьян), який дотримується тієї ж точки зору, що і ми стосовно міграції", - продовжив він.

"Вишеградська група повинна знайти інших союзників, нам потрібні Австрія та інші країни, на Балканах, чи Словенія, Хорватія і, можливо, інші", - додав Бабіш.

Як повідомлялося, після оголошення попередніх результатів виборів, політик заявив, що в парламенті буде працювати "з усіма політичними силами", проте цей принцип не стосується формування урядової коаліції.

Бабіш виключає блокування з комуністами і ультраправою партією SPD.

Як повідомлялося раніше, нині правлячі в Чехії соціал-демократи отримали сенсаційно низький результат на виборах, натомість, серед переможців опинилися партії, члени яких не приховують проросійських сентиментів.

Посол України в Чехії раніше висловив сподівання, що Чехія залишиться проєвропейською та проукраїнською.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяміграціябіженціЄвропа
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