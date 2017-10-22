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ОБСЄ: Бойовики проводять навчання та тримають зброю там, де це заборонено

Неділя, 22 жовтня 2017, 13:10
ОБСЄ: Бойовики проводять навчання та тримають зброю там, де це заборонено

На території Донецької області, окупованої бойовиками, зафіксовано зменшення кількості порушень "тиші" - зафіксовано приблизно 75 вибухів проти орієнтовно 110 напередодні.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ. 

За даними місії, у Луганській області також зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню: 17 вибухів проти приблизно 190 відповідно.

Окрім того місія зафіксувала бойові броньовані машини та бронетехніку військового типу у зоні безпеки.

"За даними повітряного спостереження 18 жовтня, у непідконтрольних урядові районах було виявлено 2 бойові машини піхоти типу БМП і 3 бронетранспортера - один МТ-ЛБ і два типу БТР біля с. Безіменне, 1 броньовану машину типу БТР, 3 гусеничні мінні загороджувачі та майже 40 вантажівок і вантажних транспортних засобів військового типу в м. Кальміуське в районі, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонене згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року", - заявили у місії ОБСЄ. 

Також у непідконтрольних уряду районах зафіксовано проведення навчань приблизно за 1,5 км на північ від с-ща Свободне, де на полігоні на вогневих позиціях було 3 БМП.

Окрім того виявлено 15 броньованих машин типу БМП, 4 розвідувальні машини типу БРДМ та 8 вантажівок військового типу в автопарках.

"Полігон розташований у районі, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонене згідно з Меморандумом 2014 року, а самі навчання проводилися в межах зони безпеки, що є порушенням рішення ТКГ від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - заявили у місії.

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбасМінські угоди
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