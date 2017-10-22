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Журналістку з Казахстану затримали у Києві - адвокат

Неділя, 22 жовтня 2017, 15:59
Журналістку з Казахстану затримали у Києві - адвокат

У столиці затримали журналістку і громадську діячку з Казахстану Жанару Ахмет, яка втекла зі своєї країни через переслідування.

Про це повідомив її адвокат Владислав Грищенко, передає "Громадське".

За словами Грищенка, журналістку затримали, оскільки вона перебуває у розшуку по лінії Інтерпол через запит казахстанської влади.

У столиці України Ахмет живе разом з 9-річним сином менше року та просить політичного притулку.

"21 жовтня близько 18 години в квартирі Жанари Ахмет вимкнули світло, коли вона вийшла в коридор подивитися, що сталося (бо в усьому будинку світло було), до неї підійшли двоє людей в цивільному. Вони назвалися співробітниками української поліції, при цьому документи не показали", - сказав адвокат затриманої.

Як він каже, журналістка припускає, що це були правоохоронці з Казахстану, які зникли після того, як прибули українські поліцейські.

"Працівникам Нацполіціі надійшла інформація, що нібито за цією адресою живе людина, яка ховається від правоохоронних органів Казахстану і перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу" - зазначив адвокат.

Також захисник журналістки стверджує, що йому не надали інформацію про те, в якій справі і коли його підзахисна була оголошена в розшук.

Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

Теми: КазахстанКиївполіція
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