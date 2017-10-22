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Журналистку из Казахстана задержали в Киеве - адвокат

Воскресенье, 22 октября 2017, 15:59
Журналистку из Казахстана задержали в Киеве - адвокат

В столице задержали журналистку и общественную деятельницу из Казахстана Жанару Ахмет, которая сбежала из своей страны из-за преследований.

Об этом сообщил ее адвокат Владислав Грищенко, передает "Громадське".

По словам Грищенко, журналистку задержали, поскольку она находится в розыске по линии Интерпол по запросу казахстанских властей.

В столице Украины Ахмет живет вместе с 9-летним сыном меньше года и просит политического убежища.

"21 октября около 18 часов в квартире Жанар Ахмет выключили свет, когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло (потому что во всем доме свет был), к ней подошли два человека в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не предъявили", - сказал адвокат задержанной.

Как он говорит, журналистка предполагает, что это были правоохранители из Казахстана, которые исчезли после того, как прибыли украинские полицейские.

"Сотрудникам Нацполиции поступила информация, что якобы по этому адресу живет человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске по линии Интерпола", - отметил адвокат.

Также защитник журналистки утверждает, что ему не предоставили информацию о том, по какому делу и когда его подзащитная была объявлена ​​в розыск.

Как известно, Жанара Ахмет убежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые она считает политически мотивированными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КазахстанКиевполиция
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