Канада домовляється про вільну торгівлю з членами Тихоокеанського альянсу

Канада розпочала переговори про запуск вільної торгівлі з країнами-членами Тихоокеанського альянсу, до якого входять Чилі, Мексика, Перу та Колумбія.

Про це заявило міністерство міжнародної торгівлі Канади, передає Укрінформ.

"Угода про вільну торгівлю із Тихоокеанським альянсом дає у перспективі можливість модернізувати й вдосконалити наші чинні двосторонні угоди із усіма чотирма державами-членами альянсу, розширити ключові аспекти цих угод, а також включити до них прогресивні торговельні елементи: гендер, трудові стандарти, навколишнє середовище і середні та малі підприємства", – наголосили у міністерстві.

У відомстві додали, що перший раунд перемовин між Канадою та Тихоокеанським альянсом пройде 23-27 жовтня у колумбійському місті Калі.

"Це – стратегічна можливість для Канади надіслати світові чіткий сигнал щодо важливості вільної торгівлі для пришвидшення економічного зростання і процвітання", – йдеться у заяві.

Міністерство також підкреслило, що минулого року торгівля між країнами-членами Тихоокеанського альянсу і Канадою досягла 48 мільярдів доларів.