Канада договаривается о свободной торговле с членами Тихоокеанского альянса

Канада начала переговоры о запуске свободной торговли со странами-членами Тихоокеанского альянса, в который входят Чили, Мексика, Перу и Колумбия.

Об этом заявило министерство международной торговли Канады, передает Укринформ.

"Соглашение о свободной торговле с Тихоокеанским альянсом дает в перспективе возможность модернизировать и усовершенствовать наши действующие двусторонние соглашения со всеми четырьмя государствами-членами альянса, расширить ключевые аспекты этих соглашений, а также включить в них прогрессивные торговые элементы: гендер, трудовые стандарты, окружающую среду и средние и малые предприятия ", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что первый раунд переговоров между Канадой и Тихоокеанским альянсом пройдет 23-27 октября в колумбийском городе Кали.

"Это – стратегическая возможность для Канады прислать мировые четкий сигнал о важности свободной торговли для ускорения экономического роста и процветания", – говорится в заявлении.

Министерство также подчеркнуло, что в прошлом году торговля между странами-членами Тихоокеанского альянса и Канадой достигла 48 миллиардов долларов.