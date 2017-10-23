Південна Корея хоче відновити будівництво ядерних реакторів

Уряд Південної Кореї має намір відновити будівництво двох ядерних реакторів на південному заході країни.

Про це повідомляє Yonhap.

Сеул планує продовжити будівництво двох ядерних реакторів Шин-Корі-5 і Шин-Корі-6 відповідно до результатів громадського обговорення.

Це суперечить передвиборчим обіцянкам президента країни Мун Джеіна.

Будівництво реакторів почалося в 2016 році, 30% робіт було завершено.

На проект витратили 1,4 млрд доларів. Громадські обговорення почалися в липні цього року.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може розпочатися у будь-який момент.