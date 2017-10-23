Южная Корея хочет возобновить строительство ядерных реакторов
Понедельник, 23 октября 2017, 05:57
Правительство Южной Кореи намерено возобновить строительство двух ядерных реакторов на юго-западе страны.
Об этом сообщает Yonhap.
Сеул планирует продолжить строительство двух ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 согласно результатам общественного обсуждения.
Это противоречит предвыборным обещаниям президента страны Мун Джеина.
Строительство реакторов началось в 2016 году, 30% работ было завершено.
На проект потратили 1,4 млрд долларов. Общественные обсуждения начались в июле этого года.
Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.