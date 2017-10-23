Южная Корея хочет возобновить строительство ядерных реакторов

Правительство Южной Кореи намерено возобновить строительство двух ядерных реакторов на юго-западе страны.

Об этом сообщает Yonhap.

Сеул планирует продолжить строительство двух ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 согласно результатам общественного обсуждения.

Это противоречит предвыборным обещаниям президента страны Мун Джеина.

Строительство реакторов началось в 2016 году, 30% работ было завершено.

На проект потратили 1,4 млрд долларов. Общественные обсуждения начались в июле этого года.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.