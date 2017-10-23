Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Южная Корея хочет возобновить строительство ядерных реакторов

Понедельник, 23 октября 2017, 05:57

Правительство Южной Кореи намерено возобновить строительство двух ядерных реакторов на юго-западе страны.

Об этом сообщает Yonhap.

Сеул планирует продолжить строительство двух ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 согласно результатам общественного обсуждения.

Это противоречит предвыборным обещаниям президента страны Мун Джеина.

Строительство реакторов началось в 2016 году, 30% работ было завершено.

На проект потратили 1,4 млрд долларов. Общественные обсуждения начались в июле этого года.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

Темы: Южная КореяКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Южная Корея
Первые леди Украины и Кореи побывали в Центре защиты прав ребенка: как опрашивают детей
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине - президент
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: