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В Японії вирує тайфун "Лан": є загиблі та травмовані

Понеділок, 23 жовтня 2017, 07:31
В Японії вирує тайфун Лан: є загиблі та травмовані
Kyodo News

Унаслідок тайфуну "Лан" щонайменше дві людини загинули, є постраждалі.

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

За інформацією агентства, одна людина загинула в місті Фукуока, коли через сильні пориви вітру обвалилися будівельні ліси.

Водночас у місті Ямагуті через шторм у морі потонув літній чоловік: його човен перекинувся від удару хвилі.

Швидкість тайфуну – 216 км/год.

Синоптики попередили, що стихія може спричинити зсуви й повені. Сильні дощі уже накрили західну частину країни.

Як відомо, жертвами урагану "Офелія" в Британії стали щонайменше три людини.

Теми: Японіястихійне лихо
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