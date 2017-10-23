В Японії вирує тайфун "Лан": є загиблі та травмовані
Понеділок, 23 жовтня 2017, 07:31
Унаслідок тайфуну "Лан" щонайменше дві людини загинули, є постраждалі.
Про це повідомляє агентство Kyodo News.
За інформацією агентства, одна людина загинула в місті Фукуока, коли через сильні пориви вітру обвалилися будівельні ліси.
Водночас у місті Ямагуті через шторм у морі потонув літній чоловік: його човен перекинувся від удару хвилі.
Швидкість тайфуну – 216 км/год.
Синоптики попередили, що стихія може спричинити зсуви й повені. Сильні дощі уже накрили західну частину країни.
Як відомо, жертвами урагану "Офелія" в Британії стали щонайменше три людини.