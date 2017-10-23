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Порошенко зустрінеться з Волкером – ЗМІ

Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:09

Президент Петро Порошенко найближчим часом має намір зустрітися зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

"Відбудеться зустріч президента з Волкером ... Це станеться в найближчі 10 днів", - повідомив співрозмовник агентства.

Потім джерело уточнило, що дана зустріч планується на поточний тиждень.

За даними ZN.UA, Волкер відвідає Україну 27 жовтня. Відзначається, що він зустрінеться з українською стороною перед зустріччю з радником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоСША
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