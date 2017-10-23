Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США анулювали візу відомому критику Путіна

Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:59

Влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду "Hermitage Capital" Вільяма Браудера.

Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу, написав Браудер у Twitter, передає "Радіо Свобода".

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав цю ситуацію "обурливою" і закликав президента США Дональда Трампа і Держдепартамент "не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера".

22 жовтня з’явилися повідомлення, що Росія з п'ятої спроби змогла внести Браудера до списку розшукуваних Інтерполом.

Російська влада звинувачує главу фонду "Hermitage Capital" у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Сам Браудер висловив переконання, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду "Hermitage Capital" Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.

Раніше Браудер заявляв, що генеральний прокурор Росії Юрій Чайка причетний до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для "роздмухування антиросійської істерії".

Теми: СШАРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: