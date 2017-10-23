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У Сімферополі ОМОН шукав "екстремістську літературу" в Ібраімова

Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:08

В анексованому Сімферополі в будинку активіста Фазіла Ібраімова пройшов обшук.

Адвокат Маммет Мамбетов написав у понеділок вранці у Facebook:

"У будинок активіста полян протесту в районі вулиці Стрілецької в Сімферополі Ібраімова Фазіла нагрянув ОМОН. Проводиться обшук".
 
Мамбетов уточнив, що це самобуди біля мечеті.

А "Новая газета" пише, що вранці 23 жовтня в Сімферополі пройшов обшук у будинку проросійського кримського татарина Енвера Ібраімова.

Кримськотатарський активіст Рінат Шаймарданов розповів виданню: "Співробітники сімферопольського РВВС шукали екстремістську літературу. При цьому постанову на обшук було виписано на ім'я батька Енвера Фазіла Ібраімова, який у домі сина не проживає і не прописаний".

За словами Шаймарданова, в результаті обшуку нічого не вилучили.

Енвер Ібраїмов підписувати протокол обшуку не став, пославшись на те, що в документі вказано ім'я його батька.

Отримати коментар співробітників сімферопольського РВВС "Новой газете" не вдалося.

Зазначимо, що "галявиною протесту" називають кам'янисту галявину за 18 кілометрів від Сімферополя, де 26 травня 1988 року зібралися близько 250 кримських татар і вирішили влаштувати багатодобову неперервну демонстрацію протесту проти дискримінації кримських татар, відмови в прописці і працевлаштуванні тим, хто повертався до Криму після депортації.

Теми: Кримкримські татари
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