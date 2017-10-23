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В Симферополе ОМОН искал "экстремистскую литературу" у Ибраимова

Понедельник, 23 октября 2017, 12:08

В аннексированном Симферополе в доме активиста Фазила Ибраимова прошел обыск.

Адвокат Маммет Мамбетов написал в понедельник утром в Facebook:

"В дом активиста полян протеста в районе улицы Стрелковой в Симферополе Ибраимова Фазила нагрянул ОМОН. Проводится обыск".

Мамбетов уточнил, что это самострои возле мечети.

А "Новая газета" пишет, что утром 23 октября в Симферополе прошел обыск в доме пророссийского крымского татарина Энвера Ибраимова.

Крымскотатарский активист Ринат Шаймарданов рассказал изданию: "Сотрудники симферопольского РОВД искали экстремистскую литературу. При этом постановление на обыск было выписано на имя отца Энвера Фазила Ибраимова, который в доме сына не проживает и не прописан".

По словам Шаймарданова, в результате обыска ничего изъято не было.

Энвер Ибраимов подписывать протокол обыска не стал, сославшись на то, что в документе указано имя его отца.

Получить комментарий сотрудников симферопольского РОВД "Новой газете" не удалось.

Отметим, что "поляной протеста" называют каменистую поляну в 18-ти километрах от Симферополя, где 26 мая 1988 года собрались около 250 крымских татар и решили устроить многосуточную непрерывную демонстрацию протеста против дискриминации крымских татар, отказа в прописке и трудоустройстве тех, кто возвращался в Крым после депортации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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