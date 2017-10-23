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НАЗК: У "Сапопомочі" таки конфіскують 132 тисячі гривень внесків

Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:47

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про конфіскацію майже 132 тисяч гривень внесків Київської обласної організації партії "Самопоміч".

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Постановою Печерського районного суду м. Києва від 27 червня 2017 року, залишеною без змін постановою Апеляційного суду м. Києва від 2 жовтня 2017 року, Ірину Сисоєнко – керівника Київської обласної організації політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", народного депутата України, визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-службі зазначають, що на неї накладено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1,7 тис. гривень. Крім того, суд вирішив конфіскувати до державного бюджету суми внесків на підтримку політичної партії у розмірі 131 тис. 900 гривень.

У НАЗК додають, що раніше, агентство подало до суду адміністративний протокол відносно Сисоєнко, оскільки в IV кварталі 2016 року було виявлено, що за звітний період на підтримку партії здійснювалися благодійні внески через касу цієї організації.

"Внески на загальну суму 131 тис. 900 грн були отримані через касу партії від 10 фізичних осіб, і протягом трьох останніх місяців 2016 року Ірина Сисоєнко вносила ці кошти на поточний рахунок партії "Об'єднання" Самопоміч ", що є порушенням ч .8 і 9 ст.14 закону України "Про політичні партії в Україні"", - повідомляє прес-служба відомства.

В НАЗК наголошують, що зазначені положення закону передбачають, що грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції. Банки, через які проходять такі операції повинні встановити дані особи, яка здійснює внесок.

Як відомо, 11 квітня НАЗК заявило, що виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина".

Також вона заявила, що Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про конфіскацію у політичної партії "УКРОП" 468 тисяч 946 гривень через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб.

Українська правда

Теми: НАЗКСамопомічсуд
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