Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із квартири Труханова винесли 2 пакети з документами – ЗМІ

Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:57

23 жовтня співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири мера Одеси Геннадія Труханова два опечатаних пакета з документами.

Про це повідомляє одеський сайт 048.ua.

Відзначається, що ці папери вилучили в квартирі ЖК "Арк Спа Палас" на площі 10 Квітня. 

 
скриншот з відео 

"Документи повантажили в "Рено Дастер" київської реєстрації і повезли", - повідомляє видання.

Як відомо, 23 жовтня НАБУ проводить обшуки в квартирі міського голови Одеси Геннадія Труханова та в офісі підконтрольної йому компанії.

Обшуки пов'язані з двома провадженнями – про присвоєння коштів і про приватизацію аеропорту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Одеса
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: