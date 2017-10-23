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Из квартиры Труханова вынесли 2 пакета с документами – СМИ

Понедельник, 23 октября 2017, 14:57

23 октября сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры мера Одессы Геннадия Труханова два опечатанных пакета с документами.

Об этом сообщает одесский сайт 048.ua.

Отмечается, что эти бумаги изъяли в квартире ЖК "Арк Спа Палас" на площади 10 Апреля. 

 
cкрншот с видео 

"Документы погрузили в "Рено Дастер" киевской регистрации и увезли", - сообщает издание. 

Как известно, 23 октября НАБУ проводит обыски в квартире городского головы Одессы Геннадия Труханова и в офисе подконтрольной ему компании. 

Обыски связаны с двумя производствами – о присвоении средств и о приватизации аэропорта.  

Темы: ОдессаНАБУ
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