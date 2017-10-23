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Саакашвілі каже, що після "прориву" так і не поговорив з Порошенком

Понеділок, 23 жовтня 2017, 15:02

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не контактував з президентом України після свого повернення з Польщі.

Про це він сказав під стінами Генеральної прокуратури у понеділок, відповідаючи на запитання "Української правди".

Саакашвілі зазначив, що ані з його боку, ані з боку Порошенка не було намагань вийти на контакт.

Він та позафракційний нардеп Юрій Дерев‘янко принесли в понеділок заяви генеральному прокурору Юрію Луценку з приводу незаконного викрадення та депортації трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні.

Це - колишній водій Саакашвілі Михайло Абзіанідзе, інструктор української Нацгвардії Давид Макишвілі та колишній начальник його охорони Георгій Рубашвілі.

"Їх просто зловили посеред вулиці, мішок на голову - і в державний український літак. Усі вони вийшли на зв‘язок, вони перебувають у Тбілісі", - заявив колишній губернатор Одещини.

Політик наголосив, що цим затриманням грузинів займалася Національна гвардія.

"Це ж порушені всі права людей. Якщо людину депортувати, мають бути суди, адвокати", - обурився Саакашвілі.

 
Саакашвілі розповідає, як вони з Порошенком уникають один одного
Фото: Роман Кравець

Як повідомлялося, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.

Правоохоронці поки не коментували цієї інформації.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
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