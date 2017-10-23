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Саакашвили говорит, что после "прорыва" так и не поговорил с Порошенко

Понедельник, 23 октября 2017, 15:02

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не контактировал с президентом Украины после своего возвращения из Польши.

Об этом он сказал под стенами Генеральной прокуратуры в понедельник, отвечая на вопрос "Украинской правды".

Саакашвили отметил, что ни с его стороны, ни со стороны Порошенко не было попыток выйти на контакт.

Он и внефракционный нардеп Юрий Деревянко принесли в понедельник заявления генеральному прокурору Юрию Луценко по поводу незаконного похищения и депортации трех грузин, которые имели вид на жительство в Украине.

Это - бывший водитель Саакашвили Михаил Абзианидзе, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили и бывший начальник его охраны Георгий Рубашвили.

"Их просто поймали посреди улицы, мешок на голову - и в государственный украинский самолет. Все они вышли на связь, они находятся в Тбилиси", - заявил бывший губернатор Одесской области.

Политик подчеркнул, что этим задержанием грузин занималась Национальная гвардия.

"Это же нарушены все права людей. Если человека депортировать, должны быть суды, адвокаты", - возмутился Саакашвили.

 
Фото: Роман Кравец

Как сообщалось, лидер партии "Рух новых сил" Саакашвили заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин.

Правоохранители пока не комментируют эту информацию.

Роман Кравец, УП

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Темы: СаакашвилиПорошенко
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