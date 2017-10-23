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Правоохоронці провели обшуки на родовищі золота на Закарпатті

Понеділок, 23 жовтня 2017, 17:14

Прокуратура та СБУ провели обшуки на Мужіївському родовищі золота та в приміщеннях ТОВ "Карпатська рудна компанія" у місті Берегово на Закарпатті.

Про це повідомляє 23 жовтня "Укрінформ" з посиланням на Генпрокуратуру.

Зазначається, що обшуки проводились за рішенням Печерського райсуду в рамках розслідування факту розкрадання майна ТОВ "Закарпатполіметали". Кримінальна справа була порушена у травні 2014 року.

"Як встановило слідство, протягом 2013 – 2014 років ТОВ "Карпатська рудна компанія" та ТОВ "Гірничо-геологічне підприємство "Бріком" за безцінь викупили ключові активи державної ТОВ "Закарпатполіметали", зокрема, гірничо-збагачувальну фабрику і комплекс будівель "вертикальної шахти РЕ-1", – розповіли в ГПУ.  

У повідомленні також йдеться, що під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи та комп’ютерну техніку.

За даними розслідування журналістів "Сладство Інфо", "Карпатська рудна компанія", що володіє Мужіївським золоторудним родовищем, належала донецькому бізнесмену Валерію Бредихіну, партнеру оглошеного в розшук екс-голови МВС Віталія Захарченка.

У серпні 2016 року Бредихін продав ТОВ "Карпатська рудна компанія" кіпрській компанії "Avellana Gold Ltd", яка, як пише "Укріфнорм", через низку офшорних юрисдикцій належить кінцевому бенефіціарному власнику американцю Севеджу Браяну.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, після перереєстрації активів не змінився донецький контактний телефонний номер ТОВ "Карпатська рудна компанія". При цьому цей телефонний номер співпадає з номером ще одного колишнього активу Захарченка – Мармурового кар’єру "Трибушани", торговою маркою якого він і нині володіє спільно з вищезгаданим Бредихіним.

Наразі Бредихіну оголошено підозру в розкраданні активів ТОВ "Закарпатполіметали", його самого оголошено в міжнародний розшук у зв’язку із переховуванням на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЗахарченкообшуки
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