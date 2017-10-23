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Правоохранители провели обыски на месторождении золота на Закарпатье

Понедельник, 23 октября 2017, 17:14

Прокуратуры и СБУ провели обыски на Мужиевском месторождении золота и в помещениях ООО "Карпатская рудная компания" в городе Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что обыски проводились по решению Печерского райсуда в рамках расследования факта хищения имущества ООО "Закарпатполиметаллы". Уголовное дело было возбуждено в мае 2014 года.

"Как установило следствие, в течение 2013 - 2014 годов ООО "Карпатская рудная компания" и ООО "Горно-геологическое предприятие "БРИК" за бесценок выкупили ключевые активы государственной ООО "Закарпатполиметаллы", в частности, горно-обогатительную фабрику и комплекс зданий "вертикальной шахты РЕ-1", - рассказали в Генпрокуратуре.

В сообщении также говорится, что в ходе следственных действий правоохранители изъяли документы и компьютерную технику.

По информации расследования журналистов "Слидство Инфо", "Карпатская рудная компания", которая владеет Мужиевским золоторудным месторождением, принадлежала донецкому бизнесмену Валерию Бредихину, партнеру объявленного в розыск экс-главы МВД Виталия Захарченко.

В августе 2016 года Бредихин продал ООО "Карпатская рудная компания" кипрской компании "Avellana Gold Ltd", которая, как пишет "Укрифнорм", через ряд оффшорных юрисдикций принадлежит конечном бенефициарными собственниками американцу Сэвэджу Брайану.

В то же время, как сообщают СМИ, после перерегистрации активов не изменился донецкий контактный телефонный номер ООО "Карпатская рудная компания". При этом этот номер совпадает с номером еще одного бывшего актива Захарченко - Мраморного карьера "Трибушаны", торговой маркой которого он и сейчас владеет совместно с вышеупомянутым Бредихиным.

Сейчас Бредихину объявлено подозрение в хищении активов ООО "Закарпатполиметаллы", он сам объявлен в международный розыск в связи с сокрытием на временно оккупированной территории Донецкой области.

Темы: ГенпрокуратураЗахарченкообыски
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