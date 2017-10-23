Боєць отримав поранення під Мар'їнкою – штаб АТО

У понеділок основна активність російсько-окупаційних угруповань у районі проведення АТО фіксувалась на приморському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО 23 жовтня.

Так, уночі бойовики двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Широкиного. А вже вдень підступи до цього ж селища потрапили під гранатометний вогонь. Крім того, факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Водяного.

Близько 17 години ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші укріплення у районі Мар’їнки. Українські воїни симетрично відповіли і оперативно примусили найманців до тиші, зазначають у штабі.

"На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що під час усіх вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження.

Українська правда