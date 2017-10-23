Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боєць отримав поранення під Мар'їнкою – штаб АТО

Понеділок, 23 жовтня 2017, 18:53

У понеділок основна активність російсько-окупаційних угруповань у районі проведення АТО фіксувалась на приморському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО 23 жовтня.

Так, уночі бойовики двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Широкиного. А вже вдень підступи до цього ж селища потрапили під гранатометний вогонь. Крім того, факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Водяного.

Близько 17 години ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші укріплення у районі Мар’їнки. Українські воїни симетрично відповіли і оперативно примусили найманців до тиші, зазначають у штабі.

"На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що під час усіх вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: