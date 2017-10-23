Под Марьинкой ранен боец – штаб АТО

В понедельник основная активность российско-оккупационных группировок в районе проведения АТО фиксировалась на приморском направлении.



Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО 23 октября.



Так, ночью боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Широкино. А уже днем ​​подступы к этому же поселка попали под гранатометный огонь. Кроме того, факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Водяного.



Около 17 часов враг из стрелкового оружия обстрелял наши укрепления в районе Марьинки. Украинские воины симметрично ответили и оперативно заставили оружие наемников замолчать, отмечают в штабе.



"К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.



В штабе АТО отмечают, что во время всех огневых провокаций со стороны противника украинские военные применяли оружие на поражение.



Украинская правда